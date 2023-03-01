Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев

ru.DELFI.lt

После новостей в студии Delfi с заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдером Муждабаевым обсуждаем: с каким настроением мир и Украина вступили во второй год с момента полномасштабного российского вторжения, положение крымских татар в оккупированном Крыму, провокации у выставленного на Кафедральной площади Вильнюса подбитого танка, антивоенные акции диаспоры русских за рубежом, вероятность развала России после поражения в войне.