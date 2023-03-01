От полетов из Вильнюса отказывается компания Norwegian Air Shuttle

Авиакомпания Norwegian Air Shuttle в прошлом году обещала, что с августа начнет летать из Вильнюса в Копенгаген. К сожалению, эти планы не сбудутся.

Эту информацию порталу MadeinVilnius.lt подтвердил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас. Сама авиакомпания это решение не комментировала.

"В продажах Norwegian Air Shuttle таких билетов больше нет. Официальную причину такого решения мы пока не можем назвать, это может прокомментировать лишь сама авиакомпания. Важно упомянуть, что в Копенгаген будут летать самолеты другой компании: из Вильнюса и Паланги туда будут летать самолеты SAS – Scandinavian Airlines, из Каунаса - Ryanair", – сказал Василяускас.

Авиакомпания Norwegian Air Shuttle планировала, что с августа 2023 г. будет летать из Вильнюса в Копенгаген (три рейса в неделю).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!