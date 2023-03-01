ГИК: в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс избирателей

Главная избирательная комиссия (ГИК) сообщает, что в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс. избирателей.

"В этом году, как обычно, больше всего избирателей досрочно голосуют в столице", - говорится в пресс-релизе ЦИК.

Больше всего избирателей голосовали в Вильнюсском городском самоуправлении и на Лукишкской площади в Вильнюсе, где оборудовано специальное место для голосования.

В Каунасе наиболее активно избиратели голосовали в Каунасском городском самоуправлении, также немало каунасцев пришло в место досрочного голосования, оборудованное на Стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса.

В первый день досрочного голосования активными были и жители Нерингского самоуправления. Их активность составила 8,37 проц. Наиболее пассивными были жители Каунасского района (0,46 проц.).

Во время муниципальных выборов четыре года назад, в 2019 г., в первый день досрочного голосования проголосовали 34 921 избиратель (1,42 проц.), но тогда досрочное голосование проводилось и в специальных пунктах, поэтому в первый день голосования избирателей было больше.

Досрочное голосование продолжается, оно продлится до 20 час. вечера 2 марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!