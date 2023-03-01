Депутат предлагает запретить чиновникам пользоваться Tik Tok

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и спасению Лауринас Кащюнас предлагает запретить политикам, чиновникам, госслужащим и военным пользоваться приложением Tik Tok. По его словам, государственные служащие, которые любят пользоваться этим китайским приложением, могут столкнуться с серьезными проблемами.

"Надо иметь в виду простую вещь – в соответствии с китайским законом о разведке, или компании,или какие-то приложения, или какие-то социальные сети, обязаны, обязаны официально предоставлять информацию китайскому правительству. Так если ты в Tik Tok и там есть информация о твоей личной жизни, собирают твою личную переписку, какие-то истории и т.п. Ну, не надо исключать варианта, что это уже в поле зрения органов безопасности Китая", – сказал в интервью на Žinių radijas политик.

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"И особенно если ты входишь в число принимающих решения, если ты политик, госслужащий, служащий, военный и тебе нравится Tik Tok, я знаю, что некоторые депутаты им пользуются, у тебя могут быть серьезные проблемы. Я имею в виду возможности шантажа", – предупредил глава ПКНБО.

По его словам, чтобы защититься от атак и шпионажа со стороны Китая, надо сделать еще один шаг вперед и убрать это приложение из служебных телефонов.

"Tik Tok - серьезная тема, я слышу, я слышу все аргументы, приходящие с Запада. Вчера Минобороны предложило, ну, такую рекомендацию - не пользоваться Tik Tok. Я считаю,надо делать шаг вперед и в вопросе служебных телефонов. И с,мотреть, как развиваются события", – заметил Кащюнас.

"Видимо можно серьезно обсуждать и еще более жесткие решения. Сейчас я не хочу о них говорить,но это может быть только вопрос времени, когда мы получим больше информации (о приложении)", – сказал он.

Напомним, что в минувший четверг членам Еврокомиссии запретили пользоваться приложением TikTok. Они должны удались это приложение не позже 15 марта 2023 года. Похожие ограничения в прошлом году ввели и США.

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