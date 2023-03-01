Ночью пожилая женщина пережила настоящий кошмар: грабители избили ее

Во вторник ночью была ограблена жительница Радвилишкского района. Сообщается, что ей потребовалась помощь врачей.

По данным полиции, 28 февраля, в период с 1.00 до 1.30 ч. было разбито окно на кухне в доме на ул. Спорто, в Шедуве (Радвилишкский район). Через окно в дом к пожилой женюине (1937 г.р.) забрались двое неизвестных, которые избили хозяйку и вынесли из дома деньги, золотые украшения и алкогольные напитки. Нанесенный ущерб уточняется.

Пострадавшая была доставлена в Шяуляйскую больницу.

По факту ограбления ведется расследование.

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