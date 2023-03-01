Бывший тренер "Жальгириса" отказался от благодарности Ландсбергиса: назвал это жестом гражданского протеста

Бывший многолетний игрок и тренер каунасского "Жальгириса" Альгирдас Бразис решил вернуть благодарность, полученную из рук Витаутаса Ландсбергиса, пишет kauno.diena.lt.

Ее Бразис получил в 1998 году, когда каунасский "Жальгирис" одержал победу в финале Кубка Сапорты. Тогда Бразис был ассистентом тренера Йонаса Казлаускаса.

Выигравших кубок баскетболистов "Жальгириса" 25 лет назад торжественно встретили в Литве. Членам команды пожимал руки и благодарности вручал тогдашний спикер парламента, лидер консерваторов Витаутас Ландсбергис.

"Отказ от благодарности - знак гражданского протеста против деструктивной социальной, экономической и внешней политики власти, которую приводят в последние два года, она не отвечает ожиданиям большинства жителей Литвы", – сказал Бразис.

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