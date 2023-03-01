Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто

ELTA ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в Украине российский танк, экспонируемый на Кафедральной площади, был нужен для того, чтобы можно было увидеть "ватников", поддерживающих кремлевский режим.

"Он был нужен, чтобы увидеть тех ватников, которые туда ходят, несут цветочки, свечи, устраивают молебны. Очень хорошо выявить и увидеть, кто есть кто в Литве. А танк нужен, так будет напоминать о страданиях Украины, но не только о страданиях, но и об успехах Украины, напоминать о том, как мужественно Украина сражается в этой войне", - журналистам во вторник сказал Г. Науседа. Президент не сомневается, что победа в развязанной Россией войне будет за Украиной. "И если кому-то кажется, что в начале войны это была война неравных сил, думая, что Россия доминирует… То сегодня я говорю – это война неравных сил, мне кажется, что в этой войне очевидно доминирует Украина, поскольку она доминирует не танками, не самолетами, она доминирует своим духом", - сказал он. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!