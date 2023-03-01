Еще один инцидент на Кафедральной площади: трофейный танк изрисован краской

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Marius Morkevičius

28 февраля, в 20.41 ч. в Вильнюсе, на Кафедральной площади, был задержан мужчина (1987 г.р.), который, по предварительным данным, аэрозольной краской изрисовал трофейный танк.

Об инциденте сообщил ГКП Вильнюсского округа. Расследуется факт нарушения общественного порядка (УК ЛР ст. 284). Напомним, что российский танк, подбитый в Украине, выставили на стоянке около Кафедральной площади 24 февраля. 26 февраля около танка произошел инцидент - мужчина (1976 г.р.) положил на танк красные гвоздики, а другой мужчина (1972 г.р.) снял их и растоптал. После этого мужчина возложивший цветы, ударил топтавшего их кулаком в лицо. 28 февраля полиция задержала подозреваемого в нанесении физической боли гражданину 1972 г.р. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!