Андрюс Мамонтовас: не мы игнорируем русскую культуру – они сами поставили ее в такие условия

"Если вы несете смерть, нам такая ваша культура не нужна", – сказал журналистке Дайве Жеймите-Билене музыкант, общественный деятель Андрюс Мамонтовас. По его словам, русские сами сделали так,что их язык, их культуру никто не хочет слышать и видеть, и только они сами могут сделать так, чтобы эта культура привлекала других.

"Смерть, которую они несут Украине - тоже часть их культуры. Никакой Пушкин не восполнит это, даже если они манипулируют его именем. Часто русские говорят, в чем виноват Пушкин и т.д. Сейчас это ассоциируется только с агрессией. Не мы игнорируем русскую культуру – они сами поставили ее в такие условия. Они сделали так, что их культура стала неприемлемой или ее хочется избегать. Быть может, когда-то, спустя много лет это изменится, но какое-то время сейчас это будет неизбежно", – сказал Мамонтовас.

Он обратил внимание на миф о том, что русская культура самая великая.

"Потом начинаешь думать: постой, а британская, какая-то менее великая, или немецкая, украинская, польская..? В каждой стране есть великие деятели культуры, творцы, авторы. Не знаю, менее ли велик Шекспир, чем Пушкин..? Русские используют культуру как идеологическое оружие. Если они воюют, используя это оружие, мы не должны поддаваться", – сказал исполнитель.

И хотя сознательность большей части общества в этом плане выросла, так произошло не со всеми.

"Едет машина, в ней явно литовцы, а играет российская попса – некоторые люди не могут жить без этого. Конечно, русские потом говорят о русофобии. Повторяю: вы сами это сделали со своей культурой и языком, сделали так, что вас никто не хочет видеть, слышать, иметь с вами дел. Вы и только вы сами можете сделать, чтобы ваша культура снова стала привлекательной", – подчеркнул Мамонтовас.

"Мы видим пример немцев после Второй мировой войны – и историческое чувство вины по сей день. Хочется надеяться, что в каком-то смысле они видят этот исторический урок и оценивают его очень – и то, что их страна когда-то сделала всей Европе. Или Япония, где тоже были жестокие военные преступления – у японцев люди каждый год говорят, когда вспоминают годовщину Хиросимы, мы благодарим, что нас остановили, потому что мы сошли с ума. Придет ли Россия к такому пониманию? Пока кажется, нет", – сожалел он.

Тех, кто говорит, что устал от разговоров об Украине, Мамонтовас предупреждает.

"Когда ты устанешь и приляжешь отдохнуть проснешься от того, что тебе на голову поставят русский сапог. Можно говорить, что устал, но пока враг не устал, ты остаешься в опасности", – сказал исполнитель.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!