"LTG Cargo" ужесточает контроль над грузоперевозками: проводятся особо тщательные проверки

Грузовая компания группы "Литовских железных дорог" (ЛЖД) "LTG Cargo" еще больше ужесточает контроль над грузоперевозками. Компания особо тщательно проверяет все грузы, доставляемые как из Беларуси, так и из других стран. Клиенты "LTG Cargo" уже уведомлены об этом и будут обязаны соблюдать ужесточенные правила подачи заявок, что поможет компании усилить управление рисками и предотвратить возможные попытки обхода санкций, говорится в пресс-релизе.

"Возможные попытки бизнеса обойти международный санкционный контроль мы оцениваем крайне жестко и сделаем все, чтобы предотвратить это. Выявленные случаи мобилизовали весь коллектив компании – мы сотрудничаем с другими институтами, ответственными за санкционный контроль, мы начеку и готовы реагировать. Сделаем все от нас зависящее, чтобы по железной дороге в Литву не попадали грузы, приносящие пользу странам-агрессорам", — говорит председатель правления "LTG Cargo" Арнольдас Укенекас.

С 1 марта все клиенты "LTG Cargo", осуществляющие ширококолейные железнодорожные грузоперевозки, должны будут представить дополнительную подробную информацию о грузах, а также дополнительные документы. В целях обеспечения надлежащего соблюдения нового порядка, клиентам придется повторно подать заявки на грузоперевозки из третьих стран с дополнительной информацией. В случае возникновения какого-либо подозрения в попытке обойти санкции или в случае отказа клиента представить какой-либо из запрошенных дополнительных документов, компания останавливает и впредь будет останавливать такие грузоперевозки. Особо строгий порядок проверки документов в отношении февральских заявок действует с прошлой недели, отмечается в пресс-релизе.

Обновленные правила подачи заявок будут применяться в отношении всех клиентов, осуществляющих грузоперевозки. Исключение действует только для транзитных заявок на товары первой необходимости – они остаются в силе и транзит осуществляется в обычном порядке по установленным средним кодам конкретных товаров, разрешенных к ввозу с материковой части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!