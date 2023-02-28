С 1 марта - изменения в телефонных номерах: цифру 8 в начале призывают не использовать

Служба регулирования связи (СРС) подготовила порядок, согласно которому в течение нескольких лет цифра 8 вначале телефонных номеров будет заменена на 0. Первый этап реализации изменений в телефонных номерах официально начинается с 1 марта этого года. Правда, пока он только технический и важный для операторов связи, говорится в сообщении СРС.

Эти шаги позволят осуществить процесс, длившийся более 20 лет, который был затруднен из-за использования коротких номеров службами экстренной помощи, где в качестве начала номера иногда использовался 0: 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033.

Кристина Миколюнене, член совета СРС, выделяет три основных этапа реализации полного изменения нумерации.

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"В этом году люди еще не почувствуют изменений, потому что сначала свои системы придется адаптировать операторам. Только с марта 2024 года можно будет на 0 заменить цифру 8 в начале номера телефона", - подчеркивает член совета СРС К. Миколюнене.

Представитель СРС напоминает, что те, кто уже пользуется присвоенным Литве кодом +370, сохраняя контактные номера в своих блокнотах, не почувствуют изменений. Что пользователи могут начать делать прямо сейчас, так это изменить цифру 8 в начале номеров телефонов на международный код +370. В настоящее время уже есть работающие мобильные приложения, которые позволяют легко корректировать номера телефонов.

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