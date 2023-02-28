Литва стала заложницей принятого Польшей решения: очереди грузовиков на границе могут стать еще больше

Польша приняла решение закрыть КПП на границе с Беларусью для грузовиков, которые едут не из стран ЕС, поэтому на границе Литвы и Беларуси стали формироваться очереди грузовиков. Представители правительства Литвы говорят, что проблему удалось стабилизировать, но не исключают, что очереди снова начнут формироваться, а перевозчики убеждены, что так и будет, поскольку страна ничего не предпринимает.

Километровые очереди тягачей появились, когда Польша в ответ на репрессии в отношении поляков в Беларуси, закрыла свои КПП для грузовиков из третьих стран. Сейчас через Польшу могут ездить грузовики из Польши и других стран ЕС.

После принятия этого решения очереди выросли на границе Беларуси и Литвы и Беларуси и Латвии. В выходные в Медининкай стояла 9 км очередь. Во вторник она уменьшилась до 5 км.

Правительство и Таможенный департамент утверждают, что это нормальный показатель. Однако перевозчики уверяют, что и 5 км - много, к ним надо прибавить еще 1 км тягачей, стоящих на стоянке.

По словам представителей перевозчиков, очереди будут расти, поскольку правительство только тушит пожары, но в корне проблему не решает.

Глава Национального центра по управлению кризисов Вилмантас Виткаускас сказал Delfi, что очереди уменьшилась благодаря координированной работе нескольких ведомств: Таможенного департамента, СОГГ, полиции.

Пресс-секретарь Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене сказала, что на КПП работает больше специалистов, обеспечивающих максимальную пропускную способность. Она сказала, что сейчас причина очередей - медленная работа белорусских коллег.

Виткаускас не мог прогнозировать, что очереди на границе с Беларусью уменьшатся.

"Мы должны акцентировать, что как таможня, так и другие ведомства обязаны гарантировать осуществление санкций, введенных в отношении Беларуси и России, чтобы в ЕС не попали находящиеся под санкциями грузы, поэтому проверки грузовиков будут интенсивными. Мы понимаем перевозчиков, но ситуация такая, какая есть, физическая пропускная способность КПП ограничена, мы не можем повлиять на темп работы белорусских коллег, поэтому вероятность очередей остается", – сказал он.

Представитель ассоциации Linava Зенонас Буйвидас сказал Delfi, что мощность Литовской таможни недостаточные.

"В Медининкай в одну сторону работают 4 таможенника, так никогда не уменьшишь очереди. Мы просим министра внутренних дел выделить людей из внутреннего резерва, но они утверждают, что все резервы заполнены. Очевидно, что им не хватает людей, люди туда не идут работать, там много бюрократии, разных обязательств", – возмущался Буйвидас.

Он сказал, что понимает наличие геополитических обстоятельств, конфликта Варшавы и Минска, но считает, что Литва делает не все, что может.

"И очереди будут расти. Только немного погодите. Еще не все перевозчики третьих стран получили разрешение пересекать Литву, только что произошел обмен разрешениями с Казахстаном, вот поток и сдвинется с места, у них нет иного пути – только через нас или Латвию", – сказал Буйвидас.

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