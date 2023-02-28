Главком ВС уверяет: в случае необходимости мы были бы готовы принять немецкую бригаду

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис уверяет, что, если бы в Литве был повышен уровень боеготовности, страна была бы готова принять немецкую бригаду даже без стационарной инфраструктуры.

"Если бы была повышена такая готовность, если бы потребовалось дислоцировать бригаду, дивизию в Литву – мы бы ее приняли. Потому что как принимающая страна мы готовы, нет необходимости в стационарной инфраструктуре во время войны или сдерживания, если бы это потребовалось, и ситуация диктовала бы необходимость передислокации. Это один из аспектов, мы можем принять, и они могут передислоцироваться", - сказал радио LRT В. Рупшис.

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Однако командующий Литовской армией отмечает, что для постоянной дислокации немецкой бригады необходима постоянная, стационарная инфраструктура. По словам В. Рупшиса, именно к этому Литва в настоящее время готовится.

"Для этого происходит планирование, сформированы рабочие группы, на уровне министерств обсуждают эксперты. На сегодняшний день да, все казармы построены для наших солдат, и как принимающая сторона мы принимаем передовой батальон НАТО, американский батальон и другие подразделения. Так что впереди еще много работы", - сказал В. Рупшис.

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