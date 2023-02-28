Эфир Delfi: удар по самолету в Мачулищах и нелегальная миграция от Лукашенко в свете законов ЕС

Белорусские активисты сообщили о диверсии на военном аэродроме под Минском. Проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств BYPOL утверждает, что в результате диверсии, якобы проведенной участниками группы на военном аэродроме в Мачулищах в воскресенье, был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Лидер организации BYPOL Александр Азаро сообщил агентству по телефону, что на планирование операции ушло несколько месяцев и что "партизаны" будут стремиться к проведению новых акций.

Кремль отказался комментировать заявление Азарова, заявив, что предполагаемый инцидент произошел на территории Беларуси. Немедленного ответа на запросы о комментариях от министерств обороны Беларуси или России не последовало, отмечает агентство Reuters.

О том, что известно про диверсию и действиях режима Лукашенко, говорим с сооснователем фонда BySol Андреем Стрижаком.

В 2021 году Литва, Латвия и Польша столкнулись с инструментализацией миграции со стороны режима Лукашенко. Тысячи выходцев из стран Ближнего Востока и Африки пытались незаконно попасть на территорию соседей Беларуси. О том, насколько нам удалось справиться с этим вызовом, законна ли политика "разворота мигрантов" с точки зрения законодательства ЕС, а также, как необходимо менять законодательную базу, чтобы быть готовыми к подобным гибридным атакам впредь мы поговорили с юристом фракции "Зеленых" в Европарламенте Алексеем Димитровым.

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