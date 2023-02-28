Обнаружено тело пропавшего в Паневежисе мужчины

Полиция информирует, что в Паневежисе, в реке Невежис, было обнаружен тело мужчины. Мужчину искали как пропавшего без вести.

Сообщается, что 27 февраля, в 13.40 ч., в Паневежисе, на ул. Нямуно, в Невежисе обнаружили тело мужчины (1988 г.р.).

Пожарные-спасатели информировали, что в ходе поиска утонувшего лица тело было обнаружено в 10 м от берега на глубине 3 м. Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено.

Мужчину искали как пропавшего без вести с 19 февраля этого года.

По данным полиции, мужчина 18 февраля, около 3 ч. уехал из дома на своем автомобиле Rover 45 и пропал.

21 февраля на берегу Невежиса, на перекрестке ул. Нямуно и аллеи Тайкос был обнаружен автомобиль пропавшего.

Причину смерти мужчины выясняет полиция.

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