Предупреждение: фотографировать в кабинках для голосования запрещено

В Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах, Главизбирком (ГИК) просит избирателей не фотографировать бюллетени и не размещать фотографии в социальных сетях. По действующим законам, фотографировать и делать видео в кабинках для голосования запрещено.

ГИК напоминает, что такой запрет появился как элемент борьбы с подкупом избирателей, когда за деньги или другое вознаграждение покупались голоса, а в доказательство нужно было предъявить фотографию бюллетеня с отмеченным кандидатом/партией.

За нарушение грозит административная ответственность, но ГИК в первую очередь апеллирует к сознательности избирателей.

ГИК рекомендует сохранять тайну голосования, поскольку фото бюллетеня в сети - как с отмеченными кандидатом, так и испорченного, может повлиять на позицию других избирателей.

ГИК также призывает избирателей, у которых есть информация о возможном подкупе или других нарушениях закона, информировать об этом по номеру 1855. Можно также информировать полицию на сайте www.epolicija.lt или по номеру 112.

Напомним, что 28 февраля, 1 и 2 марта в Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах и выборах мэров.

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