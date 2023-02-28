Вильнюсский муниципалитет установил рядом с танком мусорный контейнер для гвоздик

Во вторник утром вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас и заместитель главы администрации Адомас Бужинскас поставили на Кафедральной площади, рядом с танком из Украины, мусорный контейнер для свечек, гвоздик и других символов, которыми чтут оккупантов, пишет madeinvilnius.lt.

"Я вице-мэр, который отвечает за утилизацию отходов в городе (это одна из сфер, которые я курирую), я хорошо знаю, что такое мусор и куда его должно отправлять. Поэтому сегодня утром мы с Адомасом Бужинскасом поставили мусорный контейнер около подбитого украинцами российского танка, стоящего на Кафедральной площади. Если кто-то почувствует ностальгию по времени при русских, знайте, место для свеч, гвоздик и других символов почтения оккупантов сейчас здесь" – писал в Facebook Бенкунскас.

Напомним, что установленный в центре столицы Литвы подбиты украинцами российский танк вызывает бурю эмоций. Люди, поддерживающие войну, приносят цветы к танку.

Трофейный танк будет стоять на автомобильной стоянке на Кафедральной площади Вильнюса до 16 марта.

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