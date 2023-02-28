Глава МИД Литвы: политической ответственности за историю белорусских удобрений я пока не вижу

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что пока не видит политической ответственности за возможное нарушение международных санкций и контрабанду белорусских карбамидных удобрений в Литву. По его словам, Литва достаточно хорошо справляется с санкциями, и учреждениям просто необходимо усилить свои возможности.

"Такие случаи могут повториться в будущем, это новая сфера и для Литвы, в связи с тем, что масштабы этих санкций беспрецедентны. Мы страна, которая граничит с двумя странами, находящимися под санкциями, Беларусью и Россией. Очевидно, что так или иначе учреждения и частные лица хотят и могут искать способы обхода этих санкций. Учреждения просто должны усилить свои возможности, максимально установить правила, каким образом они будут контролировать эти санкции", - во вторник журналистам сказал Г. Ландсбергис.

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"Политической ответственности я пока не вижу, видя, какие скандалы происходят в других странах, связанные с санкциями, мы достаточно неплохо справляемся. Мы все понимаем, мы едины, есть поддержка в Сейме и все остальное. Мне кажется, что учреждения просто должны нести бремя, которое разделяет каждый", - добавил он.

Политик подчеркнул, что правовая база по вопросам санкций в Литве неплохо организована, но не все институты, связанные с санкциями, готовы полностью взять на себя возложенную на них ответственность. По его словам, все данные о перевозимых через Литву товарах есть у Департамента таможни, и главный вопрос заключается в том, полностью ли он контролирует, чтобы подсанкционные товары не попали в страну.

"Теперь возникли вопросы по перевозке товаров через Литву. Учреждением, располагающим всеми данными о товарах, перевозимых через территорию Литвы, является таможня. Теперь возникли вопросы, а именно, полностью ли учреждение, Департамент таможни, контролирует то, что в их поле ведения, что они должны делать. Это главный вопрос", - подчеркнул он.

"Теперь у нас в Литве есть неполитический вопрос о том, кто налагает санкции и надзирает за ними, а более технический институциональный вопрос, что те институты, которые должны заниматься надзором, действительно знают, что делают", - сказал Г. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе центр журналистики "Siena" опубликовал расследование о транспортировке белорусских удобрений через Литву. "Siena" и ее партнеры выявили схемы возможного обхода санкций.

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