Меняется время работы некоторых магазинов Rimi

С 1 марта 2023 года меняется время работы некоторых магазинов Rimi. Это коснется пяти магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Кретинге и Алитусе. По словам представителя Rimi Ирины Миклене, время работы меняется с учетом потока покупателей в начале весны.

"Когда меняется сезон, мы корректируем время работы магазинов, постоянно следим за тенденциями, которые весной отличаются от зимних. Мы удлиняем время работы магазинов", – сказала Миклене.

В рабочие дни магазин Rimi в Алитусе на ул. Пулко, 21A, будет работать с 8:00 до 21:00 ч., в субботу до 22.00, а в воскресенье до 20:00 ч.

В воскресные дни на час раньше откроется и на час дольше будет работать каунасский Rimi на ул. Виржупё, 1. Во все дни недели магазин будет работать с 8:00 до 22:00 ч.

Магазин Rimi в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, 44, будет работать с 7:30 до 22:00 ч. в рабочие дни, а в выходные с 10:00 ч.

В рабочие дни и по субботам с 8.00 до 21.00 ч. будет работать магазин Rimi в Клайпеде, на Шилутском шоссе, 62. В воскресные дни он будет работать с 9.00 ч. до 21.00 ч.

В Кретинге, на ул. Швянтосёс, 27В, Rimi все дни будет работать с 8:00 до 21:00 ч.

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