Год войны: санкции ЕС, резолюции ЕП и ленинградская улица в международных отношениях

24 февраля исполнился год с момента начала Россией полномасштабной военной агрессии против Украины, поданной под соусом "специальной военной операции". Февраль 2022 г. во многом означал то, что эпоха открытости и сотрудничества в Европе приказала долго жить. Ее символом было падение железного занавеса, когда-то на долгие годы разделившего континент на два непримиримых вооруженных до зубов политических блока. И несмотря на множественные вызовы такой формат подавал признаки жизни вплоть до начала российского вторжения.

Право силы в действии

Очевидно, что гибридные многоходовки путинского режима начались задолго до февраля 2022 г., и Украина не была их первой и единственной жертвой даже в 2014 г. Здесь стоит вспомнить войну против Грузии, в результате которой два региона этой страны перешли под фактический контроль Кремля. Не надо также забывать об авторитарных режимах Александра Лукашенко в Беларуси и Башара аль-Ассада в Сирии, достаточно комфортное существование которых сегодня возможно в первую очередь благодаря российской поддержке.

Ненасильственные гибридные угрозы почувствовали на себе и многие другие государства, в том числе и страны Балтии. Термины "гибридная угроза" или "гибридная война" в отношении формы и содержания внешней политики России в контексте балтийского региона можно найти во многих официальных документах и публичных заявлениях политиков и экспертов из Латвии, Литвы и Эстонии. Такую обеспокоенность легко понять, поскольку Путин в своих действиях придерживается правила "если драка неизбежна, бить надо первым", которому когда-то давно его научила ленинградская улица. Такое следование неписанным понятиям и нормам поведения подразумевает определенную степень легализма, когда то или иное решение институционализируется посредством прописанной в законе процедуры. Однако, внешнеполитическая составляющая такого мышления подразумевает сознательный отход от норм международного права и попытку заменить их эрзацем из собственных целей и интересов, обусловленных стремлением укрепить собственный статус сверхдержавы, а также самоутвердиться за счет более слабых соседей и не только их.

Санкции как детектор

Санкции как таковые — это политика и соответствующие действия по ее реализации. В контексте российской агрессии их можно оценивать с различных перспектив. В экономическом плане санкции преследуют цель по ослаблению экономической базы России с тем, чтобы лишить ее доступа к необходимым технологиям и существенно снизить ее способность вести войну. В политическом — это в первую очередь посылы, обращенные к различным акторам на международной арене. Для Украины здесь в первую очередь звучат ноты солидарности и поддержки. Для России — это четкий сигнал о том, что необходимо прекратить самоуправство и вернуться в рамки норм международного права. Для третьих стран — это разноуровневый призыв не молчать и не оставаться в стороне, а также сделать свой выбор.

В своих предыдущих текстах я подчеркивал, что неимперативность резолюций Европарламента компенсируется тем, что их содержание направлено на привлечение внимания общества к важным проблемам и эффективную реакцию политиков, ответственных за принятие конкретных решений по ним. Поэтому, в этой связи важно упомянуть резолюцию Европарламента от 2 февраля 2023 г. о подготовке саммита ЕС-Украина. Текст призывает Еврокомиссию и надзорные органы ЕС внимательно следить за тем, чтобы страны ЕС эффективно исполняли введенные ограничительные меры, а также устраняли возможности для их обхода. Также осуждаются действия третьих стран, помогающих в обходе санкций, а Комиссии и странам ЕС предлагается рассмотреть возможные меры, направленные против подобных практик.

В какой-то степени данная формулировка резолюции рассматривает ситуацию вокруг санкций в черно-белых тонах. Осуждение действий третьих стран и возможные меры против них означают, что им тем самым предлагается сделать выбор и перестать использовать возможности т.н. серой зоны. Насколько такие призывы и действия ЕС и его стран-участниц возымеют эффект в каждом конкретном случае — вопрос риторический. В условиях глобальной экономики любые санкции будут на 100% эффективными лишь тогда, когда к полной изоляции нарушителя прямо или косвенно присоединяются все игроки, располагающие ресурсами и технологиями, чтобы реально ослабить его экономическую базу. Означает ли это, что тактика, избранная ЕС, — тупиковая, как это пытаются представить российские пропагандисты? Отнюдь нет.

Во-первых, символическая составляющая санкций никуда не исчезла, поскольку само их наличие посылает миру четкий сигнал о том, что Россия сознательно пренебрегает международным правом. Во-вторых, "черно-белый" формат позволяет ответить на вопросы "кто есть кто?" В-третьих, основываясь на новых реалиях можно выстроить долгосрочную стратегию, как эффективнее работать с "неопределившимися", так и уменьшить объемы сотрудничества с теми, кто выбрал другую сторону.

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Санкции как правовая оценка государств и индивидов

В своей резолюции от 23 ноября 2022 г. Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, а также государством, применяющим средства терроризма в своей политике. В ней есть отсылки на соответствующие решения государств-членов ЕС (в т.ч. трех стран Балтии) на национальном уровне. Данную резолюцию следует рассматривать вместе с резолюцией от 19 января 2023 г., где призывается к созданию специального трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины. Иначе говоря, в совокупности эти два документа дают четкую оценку деятельности высшего политического и военного руководства России, а также применяемых ими средств для осуществления внешней политики. При этом, резолюция Европарламента о создании специального трибунала рассматривает его как сигнал для российских элит о том, что красные линии пройдены и под руководством Путина довоенный формат сотрудничества с Западом уже не возможен. Вторым сигналом является уверенность в том, что Путин и его окружение “могут быть осуждены за преступление агрессии против Украины”.

Абстрагируясь от правового контекста, содержание обеих этих резолюций можно рассматривать как попытку призвать определенные части российского общества к здравому смыслу. Однако, стоит задаться вопросом: будет ли этот призыв услышан? Скорее всего нет, поскольку за год после начала войны большинство российских граждан сделали выбор в ту или иную сторону. Кроме того, данный призыв во многом касается тех, кто разделяет философию бить первым в случае опасности. И представители высшего политического и военного руководства России вряд ли вообще рассматривают возможность того, что им когда-либо придется ответить за то, что они решили начать первыми. Такая логика подтверждается и фразой из недавнего послания Путина Федеральному Собранию России о том, что "победить Россию на поле боя невозможно".

Непереводимая игра слов и смыслов

Известно, что при переводе с одного языка на другой возможно полностью сохранить смысл исходного текста. В ситуации с санкциями ЕС против России мы имеем дело с ситуацией, когда российское руководство не имеет в своем лексиконе тех категорий и терминов, которыми мыслит ЕС. В свою очередь нормы и принципы международного права вряд ли сопоставимы с понятиями ленинградской улицы 1960-х гг., на которые пришлось взросление Путина.

В своем твите от 19 января 2023 г. по поводу принятия резолюции о создании специального трибунала по агрессии России против Украины глава Европарламента Роберта Метсола написала, что "Военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Немедленно". Вряд ли те, о ком написала Метсола, осознают себя таковыми. И вряд ли слово "now" (немедленно) является осуществимым в ближайшей обозримой перспективе.

Означает ли это, что ЕС должен сдаться и отступить? Нет, поскольку с теми кто используют уличные понятия воспринимают лишь язык силы. И именно на нем нужно разговаривать с подобными персонажами, эффективно используя санкции и держа в уме различные правовые механизмы, такие как трибунал. Любой другой подход будет ими расценен как слабость.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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