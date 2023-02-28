Литовский национальный драматический театр и Коршуновас заключили мировое соглашение

Литовский национальный драматический театр и режиссер Оскарас Коршуновас 27 февраля заключили мировое соглашение в деле об увольнении, пишет madeinvilnius.lt.

Об этом сообщила Государственная инспекция по труду (ГИТ), отметив, что стороны договорились публично условия соглашения не комментировать.

Режиссер Коршуновас сказал, что доволен условиями соглашения.

"(…) По сути я доволен, поскольку обстоятельства благоприятны для меня", – сказал он.

Глава театра Мартинас Будрайтис подтвердил эту информацию, но условия комментировать не стал.

Ранее руководство театра утверждало, что Коршуновас был уволен за халатность и систематические прогулы.

На место Коршуноваса в январе назначили трех режиссеров – Камиле Гудмонайте, Эгле Шведкаускайте и Антанас Обцарскас.

В Комиссию ГИТ по трудовым спорам обратился Коршуновас.

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