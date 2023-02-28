В Литве – неделя переменчивой погоды: на несколько дней придет потепление

Во вторник в Литве появятся облака, но солнце они полностью не закроют. Более высокой облачность будет на северо-востоке. Там местами прогнозируют небольшой дождь.

Будет дуть сильный ветер. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке страны до 3–5 в большинстве районов и 6-7 градусов тепла на севере.

В ночь на среду теплый фронт завершит свой поход через восточную часть страны. На востоке местами ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Кое-где условия на дорогах будут осложнены гололедом. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В среду днем антициклон снова утвердится. Небо будет затянуто небольшим слоем облаков, поэтому большую часть дне будет светить весеннее солнце. Вероятность осадков будет невелика. В утренние часы в некоторых районах будет скользко. Днем будет 2–7 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке страны, а теплее - на юго-западе.

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