В Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах

28 февраля, в 7 ч. начинается досрочное голосование на муниципальных выборах и выборах мэров.

Избиратели, которые по каким-то причинам не смогут голосовать 5 марта, смогут голосовать досрочно 28 февраля, а также 1 и 2 марта с 7 до 20 ч.

Главизбирком (ГИК) напоминает, что досрочно голосовать можно в любом муниципалитете.

В Вильнюсе досрочно можно проголосовать в четырех местах: в здании муниципалитета (проспект Конституциёс, 3), в филиале Вильнюсского университета на аллее Саулетякё, 26, на площади А.Сахарова около Дворца печати и на площади Лукишкес.

Вильнюсский район открыл два пункта досрочного голосования - в Вильнюсе на Ринктинес, 50 и в Неменчине, на ул. Швянчёню 12.

В Каунасе досрочно можно проголосовать в здании муниципалитета (аллея Лайсвес, 96), в здании стадиона С.Дарюса и С.Гиренаса (аллея Пяркуно, 5) и в здании муниципалитета Каунасского района (проспект Саванорю, 371).

В Клайпеде досрочно голосуют в здании муниципалитета (ул. Лепу, 11).

В Литве в муниципальных выборах могут принимать участие 2 385 262 избирателя.

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