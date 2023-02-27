Источники Delfi – о детях, которые, возможно, пострадали от Бартошявичюса

Несмотря на то, что правоохрана не комментирует расследование, связанное с именем экс-депутата Кристиёнаса Бартошявичюса, источники Delfi.lt сообщают, что от рук подозреваемого могли пострадать мальчики и юноши из хора "Ажуолюкас".

По данным источников в правоохранительных органов, дети могли пострадать в Паневежисе (в этом городе в свое время работала нынешний генпрокурор Литвы Нида Грунскене, ее специализацией были подобного рода преступления).

Именно в полиции Паневежского округа проводят расследование, находящееся под контролем Паневежской окружной прокуратуры. Грунскене в 2013-2021 гг. была главным прокурором этой прокуратуры.

Бартошявичюс сам с детских лет пел в хоре "Ажуолюкас", был директором этого хора с 2012 по 2020 г., потом стал членом парламента.

Хор в последний раз выступал в Паневежисе 9 сентября 2022 года – в Кафедральном соборе Короля Христа состоялся концерт "Вооруженный человек: месса за мир".

Источники Delfi.lt сообщили, что Бартошявичюса защищает адвокат Олегас Шибковас – бывший судья Каунасского окружного суда. Шибковас работает в адвокатской конторе TGS Baltic Lietuva. Он не отрицал, что является защитником экс-депутата, но и распространяться о расследовании не пожелал.

"Да, я могу сказать, что я его адвокат, сейчас проходят определенные процессуальные действия, в которых мы участвуем", – сказал он.

На вопрос о позиции Бартошявичюса он сказал: "Он просил не отвечать на этот вопрос. Кроме того, мы не можем отвечать, прокуратура ограничила наши действия, нам запрещено говорить о расследовании".

Шибковас отказался подтвердить информацию источников Delfi.lt о том, что пострадавшие - дети и подростки из хора "Ажуолюкас", а преступления могли быть совершены в Паневежисе.

По словам адвоката, распространение любой информации может быть использовано перед выборами, этим могут воспользоваться оппоненты консерваторов.

Адвокат Бартошявичюса не хотел говорить о расследовании, но источник Delfi.lt в правоохране сказал, что экс-депутата допрашивали не раз, он участвовал на опросах нескольких из пострадавших детей.

Правда, с детьми он не встречался – он и его адвокат могли передать свои вопросы через судью, детей опрашивали специализированные психологи.

Прокуратура сообщала, что 15 ноября 2022 года было начато расследование по факту возможного сексуального насилия и развращения несовершеннолетних.

Сообщается о четырех пострадавших, которые на тот момент были малолетними или несовершеннолетними.

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