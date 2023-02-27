Инцидент на Кафедральной площади в столице Литвы: возложены гвоздики, был избит мужчина

27 февраля полицию вызвали на Кафедральную площадь в Вильнюсе. Сообщалось о конфликте.

По предварительным данным, в 12.43 ч. поступило сообщение о том, что две женщины в черном пришли к трофейному российскому танку, стоящему на Кафедральной площади в столице Литвы и возложили цветы. Этим их действия не закончились.

Звонивший сказал, что женщины стали агитировать и разжигать рознь. На место происшествия выехала полиция.

Оказывается, это не первый инцидент. По данным полиции, 26 февраля, в 10.09 ч. сообщалось, что на Кафедральной площади избит мужчина, от помощи врачей пострадавший отказался. Выяснилось, что он возложил гвоздики на танк, тогда другой человек убрал их и стал топтать. Тот, кто возложил гвоздики ударил мужчину кулаком по лицу. Начато расследование.

26 февраля, в 20.58 ч. поступило сообщение, что около танка горят свечи. Полиция на месте происшествия застала группу людей, которые сказали, что они за Украину.

Кроме того, в полицию сообщали, что на танк залезают и дети и взрослые.

В понедельник советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас написал в фейсбуке: "Поклонники террориста-Путина и ватоголовые все чаще вылезают из окопов. Сейчас они в тех странах, где демонстрируют уничтоженные российские танки, пытаются превратить это в почитание российского военного вторжения. В Берлине такой танк установлен напротив посольства мордора, но его закидали цветами. У нас то же самое пытаются делать на Кафедральной площади".

Жукаускас призвал жителей реагировать на такие случаи.

"Если вы видите гвоздику на танке - смело выбрасывайте ее вон. Почтение памятников - это одно, а прославление российского терроризма – совсем другое. Если увидите ватоголовых, которые это делают – снимайте их на видео, делитесь", – сказал советник мэра.

Он обратил внимание на нескольких конкретных лиц, организующих подобные акции. Один из них ездит на BMW с номером M0IMIR ("мой мир").

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