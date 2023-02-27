Спикер Сейма предлагает новый памятный день: Всемирный день неправительственных организаций

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и Национальная организация неправительственных организаций подготовили проект поправок к Закону о памятных днях, в которых 27 февраля предлагается закрепить как Всемирный день неправительственных организаций.

"Роль неправительственного сектора особенно проявилась во время пандемии COVID-19, за которой последовали волна нелегальной миграции и начало войны в Украине. В самых разных сферах деятельности – от оказания социальных и культурных услуг до помощи лицам с ограниченными возможностями, защиты прав человека, охраны окружающей среды и т.д. – действующие неправительственные организации (НПО) сплотились, волонтеры, работающие в них, не считая ни часов, ни ресурсов, совместно с государственными институтами и учреждениями оказывали такую ​​помощь, которая была необходима в конкретное время, гибко и оперативно реагировали на меняющиеся потребности общества, мобилизовали многочисленных добровольцев", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, в настоящее время законодательство не регламентирует Всемирный день НПО как памятный день, хотя действующий Закон о памятных днях предусматривает дни, связанные с другими соответствующими организациями или учреждениями, такими как Всемирный день театра, День литовских судов и пр.

"Внесение Всемирного дня НПО в список памятных дней важно по нескольким аспектам. Прежде всего, мы хотели бы признать и оценить важность деятельности неправительственных организаций, действующих в сфере государственной политики. А дополнительное внимание, вероятно, стало бы дополнительным стимулом для того, чтобы еще больше литовцев сами проявляли инициативу, более активно и массово участвовали в деятельности гражданских организаций и брали на себя ответственность за общегосударственные дела. В то же время это будет стимулом для расширения не только этого сектора, но и волонтерской деятельности в целом", - говорит В. Чмилите-Нильсен.

Первый раз отметить этот день было предложено в 2010 г. Тогда во время IX Форума НПО региона Балтийского моря была принята соответствующая резолюция. Первое официальное мероприятие Всемирного дня НПО состоялось 27 февраля 2014 г. в Министерстве иностранных дел Финляндии, при участии представителей Европейского союза, ООН, других учреждений и организаций.

В настоящее время Всемирный день НПО отмечается в более чем 89 странах мира.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!