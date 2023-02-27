Пожарные-спасатели помогли попавшему в беду совенку

В деревне Пеледнагяй в дымоходе одной из усадеб застрял совенок. Птицу спасли пожарные-спасатели, пишет rinkosaikste.lt.

Представитель пожарных-спасателей Каунасского района Джюгинта Вайткявичене сказала, что просьба о помощи поступила около 10 ч. утра, жители сказали, что в дымоходе, вероятно, застряла куница. Люди сами не могли вытащить животное, которое жалобно пищит.

Пожарные-спасатели услышали в дымоходе необычные звуки. Там явно кто-то застрял. Сначала все думали, что имеют дело с куницей или хорьком.

"Мы открыли вентиляционное отверстие, оно было узким. Я просунул руку в перчатке в это отверстие, нащупал спинку, покрепче ухватился за перья и кое-как вытащил. Когда мы увидели, кто был в дымоходе - стали смеяться", – рассказал пожарный-спасатель Жидрунас Кишкис.

Совенок застрял в дымоходе на 1 этаже. Хозяева усадьбы были рады тому, что спасательная операция увенчалась успехом. Люди сказали, что будут заботиться о совенке, кормить его, ведь сова - символ деревни Пеледнагяй (сова по-литовски "пеледа"). Скульптуры этих птиц есть практически во всех дворах.

В находящемся рядом пашиляйском лесу живет немало сов, туда, окрепнув, вернется и спасенный совенок.

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