Выясняются обстоятельства ДТП в Паневежском районе: погибли мужчина и его 3-летний сын

В минувшую пятницу в Паневежском районе произошло трагическое ДТП. В ДТП погиб мужчина и его 3-летний сын. Виновника ДТП не стали брать под арест.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Раса Стунджене в понедельник сказала Delfi, что виновного в ДТП водителя BMW под арест не стали заключать, ему назначена письменная подписка о невыезде.

Сообщается, что подозреваемый ранее не был судим. В ДТП погибли отец и сын. По предварительным данным, ДТП произошло недалеко от дома погибших.

Delfi напоминает, что 24 февраля, в 19.29 ч. в деревне Тутишкяй, на ул. Левянс (Паневежский район), столкнулись ехавшие в том же направлении BMW 525 (водитель нетрезвый (1,05 промилле) мужчина 1962 г.р.) и Fiat Punto (водитель женщина 1997 г.р.). После столкновения Fiat выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Honda Civic (водитель женщина 1972 г.р.).

Были пострадавшие и погибшие. Погибли мужчина (1983 г.р.) и ребенок (2019 г.р.), которые ехали в Fiat. Пострадали водители Fiat и Honda, обе женщины находятся в больнице.

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