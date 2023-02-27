Литва: предлагается удвоить выплаты на недоношенных новорожденных

На каждого недоношенного новорожденного предлагается единовременная выплата в размере 22 базовых социальных пособий.

Предусматривающую это поправку к Закону о детских пособиях зарегистрировала член парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене.

Если Сейм одобрит, каждая семья, в которой рождается недоношенный ребенок, получит пособие в размере 1 078 евро.

Парламентарий, подготовившая проект, говорит, что, когда рождается недоношенный ребенок, родителей не только переполняет чувство беспомощности, беспокойства и бесконечного стресса, но на их плечи также ложится незапланированная финансовая нагрузка из-за специфических мер, необходимых для ежедневного уход за недоношенным ребенком.

"Приходится позаботиться не только о подгузниках, одежде, бутылочках и других вещах, предназначенных для недоношенных новорожденных, но часто необходимо специальное медицинское оборудование и терапевтические средства, облегчающие уход за недоношенным ребенком и обеспечивающие его правильное развитие. Для этого нужны дополнительные средства, которых недоношенные дети не получают, единовременная выплата на доношенных и недоношенных детей не отличается. Эти причины подтолкнули к подготовке поправок к Закону о детских пособиях, цель которых – удвоить пособия на недоношенных новорожденных и таким образом хотя бы материально поддержать семьи, столкнувшиеся с серьезными вызовами", - сказала подготовившая проект член Сейма Е. Качинскайте-Урбонене.

По ее словам, по предварительным расчетам, ежегодно рождается 1300 недоношенных детей, поэтому из бюджета потребуется примерно 600 тыс. евро.

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу со следующего года.

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