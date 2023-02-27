В конце 2022 года зарплата в Литве увеличилась почти на 6%

Средняя месячная брутто-зарплата (до вычета налогов) в стране (без учета индивидуальных предприятий) в четвертом квартале 2022 г. составляла 1 900,3 евро и, по сравнению с третьим кварталом 2022 г., увеличилась на 5,6 проц., сообщает Государственное агентство данных.

В сообщении указывается, что средняя месячная брутто-зарплата в госсекторе составляла 2 031,1 евро и была на 10,6 проц. выше, в частном – 1 846,1 евро и на 3,5 проц. выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране в четвертом квартале 2022 г. увеличилась во всех деятельностях с 0,4 проц. (услуги размещения и общепита) до 12,6 проц. (образование).

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в стране составляла 1 184,4 евро и, по сравнению с третьим кварталом, увеличилась на 5,1 проц.: в госсекторе она составляла 1 258,8 евро и была на 9,6 проц. больше, в частном – 1 153,5 евро и на 3,2 проц. больше.

Реальная зарплата в четвертом квартале 2022 г., по сравнению с третьим кварталом 2022 г., в стране увеличилась на 1,3 проц.: в госсекторе – на 5,6 проц., в частном секторе – снизилась на 0,6 проц.

На изменения зарплаты в четвертом квартале 2022 г. больше всего повлияли выплаченные более высокие нерегулярные премии, надбавки и денежные выплаты, сезонные колебания, изменение числа рабочих дней и другие причины.

В сообщении указывают, что средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2021 г., увеличилась на 13,2 проц.: в госсекторе – 11,8 проц., в частном – 13,9 проц.

Средняя месячная брутто-зарплата за год увеличилась во всех видах экономической деятельности – с 6,4 проц. (горнодобывающая промышленность и эксплуатация карьеров) до 18,2 проц. (информационно-коммуникационная деятельность). Средняя месячная нетто-зарплата за год увеличилась на 11,9 проц.: в госсекторе – 10,7 проц., в частном – 12,5 проц.

Реальная зарплата в четвертом квартале 2022 г., по сравнению с четвертым кварталом 2021 г., снизилась на 8,8 проц.: в госсекторе – снизилась на 9,8 проц., в частном – 8,3 проц.

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