Предварительная оценка инфляции в феврале – 17,2%

Предварительная оценка годовой инфляции (февраль 2023 г., по сравнению с февралем 2022 г.), рассчитанная по согласованному индексу потребительских цен (СИПЦ), составляет 17,2 проц., сообщает Государственное агентство данных.

На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо, транспортные товары и услуги.

Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по СИПЦ, в феврале составляет 19,6 проц.

Предварительное месячное изменение цен (февраль 2023 г., по сравнению с январем), рассчитанное по СИПЦ, составляет 0,6 проц.

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