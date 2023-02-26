Член украинской Рады: мы надеемся начать переговоры о вступлении в ЕС в конце этого года

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС Вадим Галайчук утверждает, что на состоявшемся недавно в Киеве саммите ЕС и Украины Украина получила ясную весть - осенью Киев может получить окончательную оценку, которая позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. Об этом он сказал в интервью информационному агентству Elta в Страсбурге.

"С учетом того, насколько медленно этот процесс протекает обычно и сколько лет странам требовалось для выполнения того, что мы сделали за год, мы довольны тем, как все происходит. Мы настроены оптимистично – мы считаем, что до конца этого года удастся дойти до той точки, с которой сможем начать переговоры, это цель, которую можно осуществить", – прибавил он.

Что касается большого числа российских военных в Донбассе, он акцентировал, что Россия столетиями славится "тактикой бросания тел" и это серьезный вызов для Украинской армии.

Но, по словам депутата, моральный настрой украинцев намного выше, россияне же не знают, ради чего воюют.

Как известно, Россия сейчас стянула в Донбасс около 300 000 военных. Какой вызов это представляет для Украинской армии?

Да, вне всякого сомнения, пропорция военных и вооружения сейчас в пользу России. Россия столетиями славилась тем, что воевала, используя "тактику бросания тел", на фронт посылают много пехотинцев, которые несут большие потери, Россия не заботится о сохранении военных. Это серьезный вызов для украинской армии.

Однако в первую очередь надо упомянуть, что мораль украинских военных выше. Из информации, полученной у пленных россиян, мы знаем, что мораль российских военных низкая. Они не знают, ради чего воюют, не понимают цели, не понимают, при выполнении какой цели война закончится. Поэтому они, мягко говоря, не блещут энтузиазмом при атаке. Мы слышим об экзекуциях в отношении тех, кто отказывается участвовать в нападении. Потери Российской армии огромные.

Но это не умаляет тот факт, что Украина и ее военные несут потери. В некоторых случаях мы теряем территории. И, к сожалению, большие потери есть среди гражданского населения. Во время атак регулярно страдает инфраструктура и гибнут мирные жители. Но нет того эффекта, на который рассчитывают россияне – запугать нас, заставить сдаться. Напротив, эти потери укрепляют волю украинцев и нашу веру в то, что мы поступаем правильно, что воюем, чтобы выжить, у нас один выбор - победа.

Давайте поговорим об интеграции в ЕС. Удовлетворяет ли Вас скорость, с которой вы идете в сторону ЕС?

Когда Украина подала заявку на получение статуса кандидата, это было через 4 дня после начала войны, было много путаницы и пессимизма. Мы знали, что это сложный процесс, много бюрократии.

Но факт тот, что Украина получила статус кандидата через несколько месяцев после того, как подала заявку. Европарламент и Еврокомиссия - те ведомства, которые ясно дают понять, что им понятно - положение Украины значительно отличается от ситуации других кандидатов. На состоявшемся недавно в Киеве саммите ЕС и Украины Украина получила ясную весть, что весной Киев получит промежуточную оценку, а осенью Киев может получить окончательную оценку, которая позволит начать переговоры о вступлении в ЕС.

С учетом того, насколько медленным обычно бывает этот процесс, и сколько времени требовалось странам, которые претендовали на членство, сделать то, что мы сделали за год, мы довольны тем, как все происходит. Мы настроены оптимистично – мы считаем,что до конца этого года удастся достичь той точки, с которой начнутся переговоры, эта цель осуществима.

А когда Вы планируете стать полноправными членами ЕС?

Достижение полноценного членства - это технический процесс. Тут точную дату указать сложно. Это не только политическое решение. Голосование состоится только после окончания переговоров. Переговоры по разным вопросам вступления закрытые. Это значит, что, только договорившись, по каждому аспекту вступления мы сможем принять какие-то решения. Правда, как упоминалось, для этого есть политическая воля - и это главное.

Одна из наших целей приезда сюда - создание рабочих групп, создание коммуникационных линий, которые позволят нам подготовиться к быстрому началу переговоров и достижения соглашений по вопросам интеграции в максимально короткие сроки. Мы понимаем, что этот процесс требует времени.

Еще одна сложная тема – коррупция в Украине. Каковы масштабы этой проблемы в этом году, в контексте войны? Есть ли проблемы с укоренением коррупции во время переговоров с ЕС и политиками в Европе?

Да, мы не намерены покрывать коррупцию, к сожалению, она еще существует в Литве. Мы как раз намерены добиваться большей открытости. У нас было открытое заседание с группой "Обновим Европу", где наш коллега, председатель Антимонопольного комитета, назвал цифры, указал факты об усилиях по борьбе с коррупцией в Украине. Эти цифры за год улучшились вдвое.

Постоянно растет число расследований, взысканий потерянных средств, растет число пойманных за коррупцию лиц, не боятся привлекать к ответственности и высокопоставленных чиновников. Очень важный аспект - украинское общество сейчас отличается нулевой толерантностью к коррупции из-за происходящего в стране. Поэтому значительный толчок со стороны общества и политическая воля направлены на самоочищение, мы прекрасно понимаем, что для вступления в ЕС мы должны отказаться от постыдной практики.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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