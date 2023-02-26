В Литве собрали 14 млн. евро на радары для Украины

В Литве состоялась акция "Раделаем" (RADAROM), в ходе которой собирали деньги на покупку радаров для Украины. В общей сложности собрали 14 млн. евро, пишет madeinvilnius.lt.

Об этом сообщили в субботу после полуночи, когда закончился благотворительный концерт.

"Единство бизнеса и жителей невероятное", – сказал один из ведущих мероприятия Андрюс Тапинас.

"Сейчас то время, когда мы навеки можем защитить нашу свободу", – сказал в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, прибавив, что Украина никогда не забудет о помощи жителей Литвы.

"В этот решающий момент мы должны сделать все, чтобы украинский народ чувствовал нашу поддержку", – сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Акция Radarom! проходила с конца января до годовщины войны в Украине. В акции принимали участие организации Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas и Stiprūs kartu.

Всего за это время собрали 13,5 млн. евро пожертвований, а 500 000 евро выделила литовская группа Teltonika IoT Group. Zelenska.

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