В Вильнюсском районе досрочное голосование состоится не в трех, а в двух местах

ELTA ru.DELFI.lt

Savivaldybių rinkimai: balsuoja kauniečiai Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Главизбирком Литвы (ГИК) сообщает, что досрочное голосование в Вильнюсском районе будет проходить не в трех, а в двух местах.