Выпад в Шальчининкском районе: ранен водитель такси, пассажиры угнали его автомобиль

В ночь на воскресенье в Шальчининкском районе пассажиры напали на таксиста и угнали его автомобиль.

Полиция Вильнюсского округа сообщает, что 26 февраля, в 00.22 ч. в Шальчининкском районе, в деревне Мантвилишкес, один из двоих пассажиров такси нанес ножевое ранение водителю (1975 г.р.). После этого пассажиры угнали автомобиль.

Пострадавший был доставлен в вильнюсскую больницу.

В 1.18 ч. в деревне Милетишкес был замечен угнанный автомобиль, в котором обнаружили мужчину (1997 г.р.). Нетрезвый (2,38 промилле) подозреваемый был закрыт в КПЗ, разыскивают второго подозреваемого (1997 г.р.).

Начато расследование.

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