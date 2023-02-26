Погода: небо над Литвой понемногу прояснится

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит циклон. Облака начнут понемногу рассеиваться, больше прояснений будет около западных районов страны, на востоке облачность сохранится дольше.

Местами, в основном на востоке, пройдет небольшой снег, Днем будет 0-5 градусов мороза, а на западе до 2 градусов тепла.

В ночь на понедельник усилится зона высокого давления. В небе начнут рассеиваться облака, особых осадков не ожидается. Ночью будет 4-9, местами до 14 градусов тепла.

В понедельник днем над Литвой все еще будет держаться зона высокого давления. Осадков не ожидается. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря.

В последующие дни Литва останется в зоне действия антициклона, вероятность осадков невелика.

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