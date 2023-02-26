Премьер-министр: с Литвой ничего не случится, если в стране будет больше других людей

Если в Литве будет больше других людей – с ней ничего не случится, сказала на презентации книги Матаса Малдейкиса "История конца света" премьер-министр Ингрида Шимоните. Однако она подчеркнула, что не надо пытаться разрабатывать экономические стратегии за счет увеличения числа иностранцев.

"Я бы сказала, не надо бояться других людей, людей другой национальности, я думаю, с Литвой ничего не случится, если таких людей станет больше, но с другой стороны, не надо разрабатывать за этот счет экономические стратегии", – заметила Шимоните.

Она сказала, что, несмотря на то, что Литва в плане иммиграции придерживается единой политики, иностранцев она впускает неохотно.

"Если вернуться к вопросу иммиграции, мне кажется, наша страна никогда еще не была столь монолитна в этом смысле, как сейчас. Нравилось нам это или нет, раньше, вероятно, не особенно нравилось, что было больше русского языка и больше людей, которые не видели смысла в изучении литовского языка, у которых была своя позиция по поводу Литвы, но сейчас мы как-то не очень хотим и не очень впускаем людей, которые не такие, как мы, даже если они из тех стран, к которым мы как минимум относимся нейтрально", – сказала премьер.

По ее словам, если в Литву будут приезжать люди иных национальностей, это принесет пользу и жителям Литвы.

"Мне кажется, что разнообразие и больше разных людей - это во благо для самого общества, чтобы оно не думало, что только оно такое классное и правильное, больше таких правильных и хороших нет", – сказала Шимоните.

Что касается масштабной иммиграции, премьер подчеркнула, что это не должно становиться способом решения экономических проблем.

"Если мы будем говорить о масштабной иммиграции, как о решении экономических проблем. Как сохранить низкие цены на рабочую силу? Вместо роботизации привозить людей, которых работать за меньшую плату – это большая проблема. это в первую очередь - не стратегия, тактическое решение может быть, но не стратегия. Второй момент, искренне скажу, не знаю ни одной страны, где бы политика масштабной иммиграции оправдалась бы", – заметила премьер.

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