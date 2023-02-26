Отказавшийся от службы в армии молодой человек: в Англии мне платят намного больше

Призванный служить в Литовскую армию, но отказавшийся от службы паневежец Сидас Ш., сказал, что служить в армии ему невыгодно – он зарабатывает за границей больше, чем получил бы во время службы в армии.

"За службу платят немного, а в Англии зарплата намного больше", – сказал мужчина.

Но сэкономить молодому человеку не удалось – užего не только призвали к административной ответственности, но и осудили по уголовной статье.

"Сидас Ш. намеренно и систематически не выполнял свои обязанности о избегал службы в армии", – постановила судья Неринга Гирните.

По данным суда, Сидас Ш. в течение 9 месяцев должен заплатить штраф в размере 800 евро (он мог быть и больше, но молодой человек признал свою вину и сожалел о содеянном).

По данным суда, Сидас Ш. был призван на службу в 2022 году, но не явился в военкомат. Сначала ему были назначены штрафы - 30 и 90 евро.

В суде молодой человек заявил, что служба в армии не принесла бы ему выгоды. Он признал, что ему было известно о том, что его призвали в армию.

"Я тогда жил и работал в Англии, но видел, что мое имя есть в списках призывников, я не интересовался, когда должен явиться в военкомат", – сказал в суде молодой человек.

Позже он узнал о назначении штрафа - письмо прислали его родителям.

"Я еще жил в Англии, но, узнав, что должен явиться на разбирательство, приехал в Литву и объяснил, почему не явился в военкомат, но мое объяснение расценили как необоснованное, назначили штраф, я его заплатил", – сказал Сидас Ш.

Он заполнил все необходимые документы и должен был прийти на комиссию, чтобы проверить здоровье, но этого не сделал, поскольку вернулся в Англию.

"Я вернулся в Англию, поскольку в Литве за службу платят немного, а в Англии зарплата намного больше", – признал Сидас Ш.

"Мне присылали немало писем, повесток, но я на них не реагировал, не читал даже", – сказал он.

Молодой человек сказал, что не знал о грозящей ему уголовной ответственности. "Я искренне сожалею о содеянном", – сказал молодой человек, который сейчас вернулся в Паневежис.

На родине он не работает, материальное положение у него неважное, его невеста ждет ребенка, ему нужно заботиться о ней.

На данный момент в Литве рассматривают около 100 уголовных дел за уклонение от службы в Литовской армии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!