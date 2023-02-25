По Единому номеру помощи в 23.35 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на аллее Кранто, горит квартира.
К приезду пожарных квартира горела открытым пламенем. Горела квартира на 2 этаже 5-этажного дома.
Пожарные-спасатели выбили дверь и проникли в квартиру, где обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Пожарные-спасатели вынесли его на улицу. Спасти жизнь мужчине не удалось.
В квартире горел холодильник и предметы домашнего обихода. Значительно обгорела кухня, лопнуло стекло на кухне, копотью покрылись стены в другой части квартиры, водой залили квартиру на 1 этаже.
всего из дома эвакуировали 15 человек.
Детектора дыма в квартире не было.
Работники ESO отключили газ.
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