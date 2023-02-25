В Каунасе горел многоквартирный дом, погиб один человек

В пятницу, 24 февраля, поздно вечером, в Каунасе произошел пожар. Из горящего дома эвакуировали 15 человек, однако жильца квартиры, в которой начался пожар, спасти не удалось.

По Единому номеру помощи в 23.35 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на аллее Кранто, горит квартира.

К приезду пожарных квартира горела открытым пламенем. Горела квартира на 2 этаже 5-этажного дома.

Пожарные-спасатели выбили дверь и проникли в квартиру, где обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Пожарные-спасатели вынесли его на улицу. Спасти жизнь мужчине не удалось.

В квартире горел холодильник и предметы домашнего обихода. Значительно обгорела кухня, лопнуло стекло на кухне, копотью покрылись стены в другой части квартиры, водой залили квартиру на 1 этаже.

всего из дома эвакуировали 15 человек.

Детектора дыма в квартире не было.

Работники ESO отключили газ.

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