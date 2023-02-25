Оценка эксперимента укороченной рабочей недели: все ли в Литве могут работать 4 дня

Самый большой в мире эксперимент - 4-дневная рабочая неделя - был назван "великим прорывом", ведь большая часть компаний решила сохранить такой порядок. Результаты показали, что почти 3000 работников, участвовавших в этом эксперименте, стали испытывать меньше стресса, они стали меньше болеть. Профессор Вильнюсского университета Богуслав Гружевский рассказал LNK об этом эксперименте.

"Это не новость – сейчас в мире тысячи компаний применяют такой порядок, включая Литву. Конечно, больше всего эта практика распространена в странах ЕС, особенно в Скандинавии", – заметил профессор.

Он сказал, что принятие такого решения в масштабах всего ЕС вызвало бы напряжение.

"Это достаточно сложное в плане управления решение. Когда мы перешли к 5-дневной рабочей неделе или 8-часовому рабочему дню, это были большие перемены, это освободило людей от зависимости от производства. Человек мог больше времени уделять работе, здоровью, образованию.

Коротко говоря, это решение увеличило бы возможности самореализации людей – послужить обеспечению более полноценной жизни. Однако фактически эти возможности обеспечены и в нынешних условиях.

Как я упоминал – такие схемы выбирают компании и отдельные люди. Но если мы будем делать это на национальном уровне, то сегодня появились бы проблемы", – сказал LNK Гружевский.

Он заметил, что основная проблема была бы следующей – укороченная рабочая неделя потребует больше рабочей силы.

"Фактически для Литвы это был бы напряженный вопрос, даже для всего ЕС", – продолжил профессор.

Гружевский сказал, что интересно, были бы уменьшены зарплаты с учетом сокращения рабочей недели.

"Если же мы не меняем зарплату, то тогда за это будут платить работодатели. Я не знаю, смогут ли они за это заплатить. Некоторые могут, немало компаний в Литве могут себе это позволить", – продолжил он.

Профессор одобряет такую идею – люди, которые меньше работают при том, что получают прежнюю зарплату, смогут инвестировать в самообразование, здоровье.

"В среднем для общества это было бы сложной проблемой. Особенно в плане управления – как обеспечить, чтобы не пострадали госуслуги? Школы, детские сады? Если не работать по пятницам, кто будет работать, нужны другие работники", – сказал Гружевский.

Он сказал, что хотел бы, чтобы эту идею серьезно обсуждали.

По его мнению, Литве нужно не менее трех лет для оценки ситуации и вопроса и года для принятия решений.

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