Президент Литвы: мы будем вместе с Украиной до победы

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в международном форуме "Формула мира президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы по достижению долгосрочного мира". На форуме, который состоялся в Университете имени Витаутаса Великого, обсуждался мирный план, предложенный президентом Украины, основное внимание было уделено таким сферам, как ответственность за преступления агрессии и энергетическая безопасность.

Обращаясь к участникам форума, глава Литвы подчеркнул, что спустя год после полномасштабного вторжения России и почти девять лет с начала неспровоцированной агрессии России против Украины, страна, которая пролила так много крови и понесла огромные потери ее защитников, по-прежнему стоит твердо, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

По словам президента, ближайшие месяцы будут решающими для исхода войны, а скорость и объем военной и финансовой поддержки со стороны союзников будут ключевыми в достижении окончательной победы Украины.

"Украинский народ мужественно сражается за свое достоинство, идентичность и суверенитет страны, на его плечах также лежит будущее всей Европы. Только победа Украины защитит наши общие ценности свободы и демократии, а также международный порядок, основанный на правилах", - сказал глава государства.

В своем выступлении президент подтвердил твердую поддержку Литвой инициативы по созданию специального международного трибунала, который будет вести судебное преследование за преступления агрессии против Украины.

Президент подчеркнул, что нам нужен такой мир, который будет справедливым, устойчивым и способным сдерживать любые новые акты агрессии. Долгосрочный мир, каким его представил президент В. Зеленский. По утверждению Г. Науседы, Украина четко заявила, что основными условиями мира являются вывод всех российских войск и вооруженных формирований, а также восстановление справедливости, включая привлечение к ответственности за преступление агрессии и возмещение ущерба.

Глава государства отметил, что Литва остается верным союзником и надежным партнером Украины на ее пути к европейской и евро-атлантической интеграции, а также выразил уважение решимости правительства и народа Украины следовать европейскому курсу даже в условиях войны. Президент приветствовал прогресс, достигнутый Украиной в проведении реформ и выполнении рекомендаций Европейской комиссии и призвал как можно скорее начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. "Место Украины – в семье Евросоюза", - сказал Г. Науседа.

"Мы не отступим. Литва будет с Украиной столько, сколько потребуется, и мы будем всеми силами способствовать миру, которого мы все так искренне желаем", - завершил свое выступление глава Литвы.

К участникам международного форума в онлайн-режиме также обратился президент Украины В. Зеленский. Форум прошел под патронатом президента Литовской Республики Г. Науседы, его организаторами выступили Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве.

В мероприятии также приняли участие министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, министр юстиции Украины Денис Малюська, посол Украины в Литве Петр Бешта, ректор Университета им. Витаутаса Великого профессор Юозас Аугутис, руководитель Украинского центра Альгирдас Кумжа, аккредитованные в Литве послы иностранных государств, представители литовских университетов и другие.

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