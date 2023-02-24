ЛПЦ: в годовщину начала войны православные Литвы молились за мир в Украине

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Foto: ELTA / Dainius Labutis

24 февраля, в годовщину начала войны в Украине, в храмах Литовской Православной Церкви прошли молебны о прекращении войны и воцарении мира на многострадальной Украинской земле. Также были вознесены молитвы об упокоении всех погибших в Украине, говорится в сообщении ЛПЦ.