Зеленский: в этом году мы добавим еще один элемент в общую историю Литвы и Украины – победу над Россией

Спустя год после начала войны президент Украины Владимир Зеленский еще раз поблагодарил народ Литвы за всевозможную поддержку, чтобы победить агрессора Россию. В. Зеленский не сомневается – в этом году у Литвы и Украины будет еще один совместный исторический момент – совместная победа над Владимиром Путиным.

"Военная, политическая, экономическая, гуманитарная поддержка – нет такой области, где Украина не чувствовала бы искренность и решительность Литвы. Украинцы всегда примут это и всегда будут благодарны", - дистанционно к Литве на форуме, который прошел в пятницу в Университете им. Витаутаса Великого, обратился президент Украины.

"Я верю, что в этом году мы сможем добавить в нашу историю еще один элемент – нашу общую победу в войне против общего врага. Мы сохраним нашу независимость. Мы обязательно ее сохраним", - добавил он.

В. Зеленский отметил, что украинцы и литовцы оставались едиными и боролись за свободу как в мирное, так и в жестокое время. И, надеется он, этот год станет историческим.

"Мы, украинцы и литовцы, вместе идем по европейской истории. Нас объединяют поколения и века. Мы вместе прошли через хорошие времена, плохие времена, мирные времена и жестокие времена. И сколько бы ни существовали наши поколения, мы всегда и всеми способами боролись за свободу. А сейчас необычное время. Время, когда мы можем победить и гарантировать нашу свободу не только на годы, не только на десятилетия, сейчас пришло время, когда мы можем защитить свою свободу навсегда", - сказал он.

В. Зеленский подчеркнул, что Кремль должен навсегда забыть о странах Балтии, которые постоянно ощущают с его стороны угрозу.

"Реваншизм России должен навсегда забыть Киев, Вильнюс, Кишинев и Варшаву, о наших братьях в Латвии, Эстонии, Грузии и всех других странах, которые сейчас ощущают угрозу со стороны российских убийц", - сказал В. Зеленский.

"Мы можем это сделать, у нас есть историческая возможность", - добавил он.

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