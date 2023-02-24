Чтобы обналичить деньги, пенсионерам пришлось ездить из в города в город

Власти Литвы призывают жителей держать сбережения в банках, однако забрать деньги оттуда в случае необходимости - задача непростая. В редакцию издания Radviliškio naujienоs обратились пенсионеры из удаленной деревни Радвилишкского района, которые рассказали, чего им стоило забрать нужную сумму денег со счета.

Пенсионеры сказали, что деньги им потребовались на покупку, поэтому они решили снять со счета в Swedbank 5000 евро. Супруги 80 и 84 лет банковской картой не пользуются, банкоматами и э-банкингом пользоваться не умеют, вот они и решили поехать в Радвилишкис, чтобы там снять деньги в местном отделении банка, тем более что банк предлагает лишь символические проценты.

Они приехали в Радвилишкис, но их не приняли, поскольку они заранее по интернету не зарегистрировались.

Тогда пожилые люди рассказали об этом живущей в Шяуляе дочери. Она предложила отвезти их в шяуляйское отделение в субботу, так как в рабочие дни она на работе. В интернете она нашла информацию о том, что Swedbank в Шяуляе работает и в субботу.

Однако информация в интернете была неправильной, банк был закрыт. Тогда женщина обнаружила информацию, что у Swedbank есть отделение в шяуляйском Akropolis, поехала с родителями туда, но выяснилось, что и эта информация устарела, отделение закрыто.

Несолоно хлебавши она вернула родителей домой и зарегистрировала их в Радвилишкское отделение. В указанное время супруги приехали туда (их привез зять). Но и тут их ждало испытание: мало было зарегистрироваться, нужно было ввести код регистрации, который присылают на номер, с которого была сделана регистрация. Зять звонил жене, чтобы узнать код. К счастью, женщина могла ответить на звонок.

Но радоваться им пришлось недолго. Служащая банка, узнав, что они приехали за деньгами, заявила, что их отделение с наличными не работает, им надо ехать в Шяуляй. На вопрос, не могла бы их работник банка зарегистрировать в шяуляйское отделение, та предупредила их, что за обналичивание денег (5000 евро) им придется заплатить 100 евро. Пожилая пара пришла в ужас.

Тогда служащая банка предложила более дешевый вариант – взять за 5 евро временную банковскую карту и с ее помощью снять 5000 евро, это будет стоить 25 евро. Плата в 30 тоже показалась немаленькой, но все же лучше, чем 100 евро, поэтому они приняли предложение. Но и тут не все было просто, в сутки они могли взять в банкомате не больше 2000 евро, потом их дочь в Шяуляе а два дня сняла оставшиеся 3000 евро, их она потом привезла родителям.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал: "Мы сожалеем в связи с таким неприятным опытом клиентов. Однако уже несколько лет действует порядок предварительной регистрации в банке. Клиенты достаточно позитивно оценивают этот порядок, рады тому, что могут планировать свое время, что не приходится стоять в очередях. Регистрироваться можно не только по интернету, но и по телефону 1884. Консультанты, узнав о цели визита, дадут необходимые советы, скажут, где возможны операции с наличными и т.д.

Мы понимаем, что пенсионерам сложно самим зарегистрироваться в банк, поэтому им стоит обращаться за помощью к близким. Информация о работе банковских отделений есть на сайте www.swedbank.lt, в приложении или узнать по номеру 1884".

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