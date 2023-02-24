В ночь на субботу начнется снос Клебонишкского моста: водителям придется ездить в объезд

В ночь на пятницу работы по сносу Клебонишкского моста (моста им. Альфонсаса Мишкиниса) не были начаты. Пресс-секретарь Kauno tiltai Гедре Самулёните-Лекавичене сказала, что работы не были начаты, поскольку необходимо было обеспечить безопасность. По ее словам, работы начнутся ближайшей ночью.

"Снос моста им. А.Мишкиниса должен был начаться вчера вечером, но работы не были начаты. Чтобы начать работы, мы должны выполнить все требования в сфере безопасности. Поэтому мы решили не начинать снос, поскольку должным образом не подготовились к этому - не успели сделать насыпь, которая обеспечит безопасность техники", – сказала пресс-секретарь компании.

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"Прошлой ночью и сегодня до самого вечера будет идти подготовка, а снос конструкций планируем начать ночью", – прибавила она, заметив, что работа может протекать медленнее из-за неблагоприятных погодных условий.

"Пока не знаем, сколько займет подготовка. Метеорологические условия плохие, осадки замедляют процесс", – сказала Самулёните-Лекавичене.

По ее словам, во время сноса три ночи подряд будет закрыто движение на магистральной дороге на этом участке. Машины будут направлять в объезд.

"Работы по сносу будут проводить по ночам с 23 ч. до 5 ч. утра, магистраль A1 у моста будет закрыта в обоих направлениях. Движение направят в объезд через город. Надеемся, что снести конструкции удастся в ближайшие три ночи", – сказала Самулёните-Лекавичене.

По словам представителя Kauno tiltai, в этом деле главное - не скорость сноса, а безопасность работников и общества.

Во время сноса моста машины будут направлены в объезд:

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