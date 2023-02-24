Перевозчики предупреждают: очереди тягачей на границе с Беларусью становятся все больше

Польша закрыла последний КПП на границе с Беларусью, поэтому увеличились очереди на КПП на границе Литвы и Беларуси, через которые приезжают перевозчики из Евросоюза и третьих стран. Ассоциация перевозчиков Linava обратилась в Минфин и Министерство транспорта, а также в Литовскую таможню с просьбой как можно скорее решать кризисную ситуацию – помогать таможенникам, посылать мобильные команды экспертов, чтобы повысить пропускную способность.

В пресс-релизе сказано, что, по новейшим данным, сейчас максимальное время ожидания у границы - 44 ч. – в Медининкай, где стоят 460 тягачей. В Шальчининкай ждать приходится в среднем 21 ч., стоят 219 тягачей, в Райгардасе стоят 123 тягача, время ожидания – 13 ч. Меньше всего ждать приходится в Лаворишкес – 3 ч. – там стоят 30 тягачей.

Пока ситуация на границе ухудшается, пассажирскому транспорту и легковым автомобилям, грузовым автомобилям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, например, через Латвию или Лаворишкес. Если такой возможности нет, надо позаботиться о том, чтобы у водителей было все необходимое для длительного ожидания.

Генсек ассоциации Linava Зенонас Буйвидас обратил внимание на то, что надо предупреждать водителей о ситуации. Он заметил, что водители ЕС и третьих стран вынуждены дольше стоять в очередях.

"За рулем тягачей в километровых очередях сидят водители стран ЕС и третьих стран, которые хотят заработать, чтобы прокормить свою семью.

Сейчас они в условиях зимы, в холод, вынуждены стоять в огромных очередях, ждать прохождения таможенного досмотра, чтобы попасть на территорию Литвы. На границе нет удобных условий для ожидания, негде спать, есть, сходить в туалет, умыться", – заметил Буйвидас.

Несмотря на сложную ситуацию, на КПП число таможенных работников в Литве не увеличивают. Когда стоят такие очереди, таможенники не могут должным образом выполнять свои обязательства. Страдают и водители, компании, государство, поскольку из-за хаоса не будут собраны налоги.

"Чтобы сохранить в таких сложных условиях бизнес и гарантировать сбор средств в казну в интересах государства, мы просим принять соответствующие меры, внутренние резервы, чтобы на КПП работало больше таможенников", – сказано в обращении ассоциации Linava.

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