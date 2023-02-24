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На протяжении двенадцати месяцев Украина противостоит прямой агрессии России. Выпуск с участием литовского писателя, журналиста и путешественника Людаса Дапкуса целиком посвящен годовщине войны.
Начало трансляции в 13.00
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