Спикер Сейма: вместе будем праздновать победу справедливого мира

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считает, что этот год является не только годовщиной неспровоцированной и преступной войны против Украины, которую развязала путинская Россия, но и хорошим основанием для определенных выводов, говорится в пресс-релизе.

"Напряжение витало в воздухе, но мы до последней минуты надеялись, что победит если не здравый смысл, то хотя бы чувство самосохранения. К сожалению, верх взяли имперские амбиции, болезненная подозрительность и искаженное чувство величия. Победила война", — вспоминает прошлогодний февраль В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, тогда были и такие, кто утверждал, что война не затянется надолго, всего на несколько дней, что Россия вполне легко оккупирует Харьков, Одессу, Днепр и даже Киев, оккупирует территорию до Днепра, а может даже и всю Украину.

"Уже через несколько дней войны стало ясно, а через неделю – совершенно очевидно, что возможности российской военной машины значительно переоценены, а украинской – недооценены. Те, кто говорил о непродолжительной боевой операции, просчитались. Они подсчитывали танки, ракеты и самолеты, но не смогли взвесить решимость людей сражаться и побеждать. Не учли стремление украинцев жить в нормальном европейском государстве – без советского наследия, олигархов наподобие российских, чиновничьего произвола и коррупции. Европе есть что предложить Украине, как и Украине – Европе. А путинская Россия не может ничего дать, только отнять", — говорит В. Чмилите-Нильсен.

После того как Запад сплотился, пошел поток гуманитарной помощи, увеличилось число экономических санкций, усилилась дипломатическая, политическая и гражданская поддержка стало ясно, что Украина держится и берет инициативу в свои руки, отмечается в пресс-релизе.

"Но этого недостаточно. Вооружение, особенно тяжелое, является необходимым условием для прорыва в войне. Несмотря на то, что некоторые принципиальные решения уже приняты, а другие все еще на рассмотрении, вооружение, даже после окончательного согласования объемов, не появится мгновенно, на это требуется время", — убеждена В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, на первый взгляд выглядит парадоксально, но реализация целей агрессии приводит Россию к совершенно противоположным результатам, чем ожидалось. Украинское общество сейчас более сплоченное, антироссийское и прозападное, чем до этого. В начале войны, говоря о "демилитаризации Украины", Россия создала условия, которые позволили украинцам вооружиться новейшим западным оружием. По иронии судьбы, сейчас демилитаризуется именно Россия, которая уже потеряла на поле боя большую часть техники и испытывает нехватку боеприпасов.

"Поэтому третий вывод таков: путинская Россия уже потеряла Украину и сейчас очень рискует потерять саму Россию. Украина уже победила. Однако это – далеко не конец. Между войной и миром должна быть победа справедливости. Агрессия должна быть оценена, организаторы и исполнители преступлений должны быть наказаны, а убытки – возмещены. Только тогда воцарится мир. Справедливый мир. В этой войне мы все вместе будем праздновать победу справедливого мира. Слава Украине! Слава Украине!", — говорит В. Чмилите-Нильсен.

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