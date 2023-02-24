В Каунасе - настоящий триллер: был избит и похищен мужчина

В Каунасе молодого мужчину избили и силой посадили в автомобиль. Полиция задержала 4 подозреваемых.

Полиция сообщает, что 23 февраля, в 22.30 ч. к Каунасе, на ул. Раситес, четверо молодых людей избили мужчину (2000 г.р.) и насильно посадив его в автомобиль VW Bora, уехали.

24 февраля, в 00.10 ч. этот автомобиль был остановлен в Каунасе, на ул. Раситес. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Задержаны подозреваемые 1998, 2000, 1998 и 1997 г.р. Ведется расследование.

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