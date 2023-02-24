Год войны – страх, горе и стойкость. Как украинцам удалось пережить целый год военных действий и что будет дальше

На протяжении двенадцати месяцев Украина переживает полномасштабную войну после вторжения российской армии. Что изменилось за год в украинском обществе и почему Россия уже проиграла.

24 февраля 2022 года для автора этого текста началось со взрыва и сильной вибрации многоэтажного дома в киевской застройке. Вечером и ночью 23 числа многие украинцы бодрствовали, не спали, ведь в СМИ и социальных сетях курсировала информация о возможной войне. Только под самое утро, ровно в 4 часа, в Facebook появился пост украинского журналиста Юрия Бутусова, который написал, что находится на Донбассе на линии соприкосновения, и там все тихо. Автор прочитал текст и успокоившись лёг спать, но проснулся от сильного грохота упавшей рядом ракеты. На часах было 4:45, когда я побежал в другую комнату, где спала моя жена, и с криком "Вставай война!" разбудил её. Она вскочила перепуганная и кинулась собирать вещи.

В течение следующих четырёх дней, вероятно от стресса, у меня поднялась температура до 38 градусов, а новости приходили одна страшнее другой. Выехать из Киева было тяжело, не имея машины – на железнодорожном вокзале давка и запрет на выезд мужчин призывного возраста. В один из дней, когда под Гостомелем были бои, неподалёку от нашего дома упала ракета. Я сидел на полу, обнявшись с женой, плакал от безысходности и прощался со спутницей жизни, понимания, что смерть от ракетного обстрела может настигнуть быстрее, чем можно будет сказать такие важные слова.

Было полное ощущение пустоты и того, что мир разрушился. Казалось, что в воскресенье, 27 февраля Киев падёт, и в голову лезли только мысли, как будут происходить репрессии, как российские солдаты будут врываться в дома и вытаскивать людей, поддерживающих Украину, вести их на допросы, избиения, расстрелы. Мы все знали, какой жестокий враг перед нами, поэтому ожидание было мучительно.

Я позволил себе начать статью таким образом и рассказать личную историю, которую обычно не привожу в журналистских текстах, чтобы литовскому читателю было понятнее – с чего началась война, и что произошло с украинцами спустя год.

Война цивилизаций

Основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский несколько лет следил за темой российского влияния в Украине. Он поясняет, что Кремль вкладывал деньги в политические проекты, в политические партии, финансировав общественные организации, работу Россотрудничества, "Русские центры". Воздействие на украинское общество достигалось благодаря разноплановой работе – от блогеров до агентов влияния среди политиков. Скажем, в Украине была зарегистрирована политическая партия "Политики Владимира Путина" и другие пророссийские организации, которые лоббировали политику Кремля.

"Необходимо помнить, что ещё до Майдана в Украине было около пятнадцати открытых "Русских центров", и они оказывали огромнейшее воздействие на людей. Так вот сейчас это всё практически аннулировано. И чтобы достичь того уровня РФ, который был в отношении украинского народа к россиянам, необходимо минимум от 50 лет. Вторжение в Украину разрушило всю пророссийскую основу в обществе, даже те, кто был нейтрален, теперь никогда не примет "русский мир"", – говорит Лисянский.

Павел Лисянский Foto: Asm. albumo

Действия РФ подтолкнули украинское общество, политиков к радикальным действиям по отношению к Российской Федерации: запрет политических партий, организаций, без которых Кремль уже сможет реализовывать свои политические замыслы.

Военный эксперт Александр Коваленко вспоминает, что, когда в Украину вторглись российские войска, то они ставили своей целью за три дня оккупировать территорию от Харькова до Одессы, северный плацдарм и захватить непосредственно Киев. Но российские войска не встречали с цветами, они не проходили парадными колоннами по территории Украины, а их жгли целыми колоннами.

Коваленко говорит, что тогда возникли первые предпосылки для того, чтобы сомневаться в тактических способных российских оккупационных войск – настолько топорно по советскому образцу осуществляли это наступление.

Эксперт поясняет, что российская армия ориентирована на десантную компоненту, в этой войне она провела более 30 десантных операций, из которых успешной была только одна да и то с большими потерями – десантирование в Гостомеле. Там россияне понесли колоссальные потери как в технике, так и в личном составе. Только после нескольких попыток уже благодаря наземной операции им удалось закрепиться под Киевом весной прошлого года.

"У россиян было превалирующее количество больших десантных кораблей, они могли осуществить десант в Одессе и Одесской области от 4000 до 4500 человек при единовременной высадке. Это колоссальное количество для десантной операции, и у них была такая возможность – они просто не смогли её реализовать. Таких примеров, когда армия РФ не смогла реализовать свой потенциал, просто не перечесть", – говорит Коваленко.

При этом он констатирует, что армия России по всем показателям была сильнее украинской. Прежде всего количественное превосходство в танках, БМП, авиации, артиллерии. Боекомплект у россиян неограничен. Людской компонент значителен – огромная профессиональная армия, которую готовили годами, не жалея ресурсы. Эта армия могла оттачивать свои боевые навыки на Донбассе против украинской армии, в Сирии, странах Африки.

"Но если сравнивать полномасштабный формат ведения войны и участие в сирийской кампании, где, по сути, с босоногими бородатыми мужиками с автоматами Калашникова воюешь, то тут это совершенно другое дело. Возможности украинской армии адаптироваться к сопротивлению против значительно более сильного противника оказались больше, чем вся бравада роспропоганды", – говорит Коваленко.

Общество после конца света

Такие перемены и стойкость - результат консолидации украинского общества, дополняет Лисянский. Ранее пророссийские силы выигрывали выборы в разных регионах, создавая картинку разобщённости, разделения в общественных настроениях. Сейчас эта поддержка полностью упала, потому что люди наконец увидели, что русский мир – зло, поясняет эксперт.

"Второй момент – если раньше определённая часть общества отвергала идеи НАТО, скажем так, и считали, что лучше нейтральный статус, то сейчас положительное восприятие украинцами НАТО на уровне около 60% – небывалая цифра. Российская военная агрессия против Украины, привела к принципиальному переосмыслению украинским обществом геополитического курса", – продолжает Лисянский.

Он же указывает на ещё один значительный фактор – из-за военных преступлений России исторически сложится так, что украинцы долгое время будут негативно относиться к россиянам и не воспринимать действия РФ. По меньшей мере пока будет сохранен режим Путина и его идеология.

"Наверное, сейчас в Украине можно исторически зафиксировать самую большую ненависть у обычных людей к РФ. И это всё достижение агрессивной политики Москвы против Украины", – говорит Лисянский.

Его слова дополняет социальный психолог Олег Покальчук – на протяжении года в украинском обществе наблюдались два противоположных действия. С одной стороны, психологическая усталость от войны. Это связано с тем, что затраты психологического ресурса шли быстрее, чем его приобретение.

"Естественным образом потеря энергии приводит к попытке снизить свою активность. Я весь этот год призывал украинцев оптимизировать свою деятельность до максимально рациональной, снизить энергозатраты, в том числе психические. Это может звучать плохо, но чем больше вы переживаете за то, на что вы не влияете, тем эмоционально истощаетесь", – говорит Покальчук.

Но одновременно в украинском обществе увеличилась психологическая устойчивость. Из-за происходящих трагедий, погибших при ракетных обстрелах или новостей о потерях на фронте человек может чувствовать себя физически ужаснее, но это не значит, что дух его рухнет.

"Получается, что тем нам хуже, то тем стабильнее становится общество – такой парадокс. Война заставила нас страдать, но и одновременно более мужественно переживать испытания", – поясняет социальный психолог.

По его мнению, до полномасштабного вторжения в Украине не сложилась целостная национальная идеология, но война стала интегрирующим фактором – сейчас формируется идеологический и моральный стержень нации.

Что дальше

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подытожил те изменения, которые произошли за прошедший год и в качестве примера приводит визит в Киев американского президент Джо Байдена.

Подоляк считает, что произошло несколько фундаментальных трансформаций в глобальной политике. Так наиболее важное – существует субъект Украина, не существует субъект Россия. То есть Киев в своей значимости на мировые процессы оказывает большее влияния с точки зрения изменения всемирной политической конъектуры. Теперь отношение к Москве не будет прежним.

Mychailas Podoliakas Foto: Vida Press

"Байден подчеркнул, что демократический мир не проиграет. Ведь это был бы крах демократии как таковой. Рядом с Украиной будут стоять фундаментально базовые страны демократического мира – ЕС в целом, Великобритания и, конечно, США. Приезд американского президента в столицу Украины, где идут активные боевые действия, обнуляет Путина как субъекта окончательно", – говорит Подоляк.

В свою очередь военный эксперт Михаил Самусь говорит о возможных вариантах развития событий в течение весны и лета. Наиболее желательный вариант такой: ВСУ удаётся выйти на наземный коридора в Крым, одновременно освобождая часть территории на Донбассе.

Самусь объясняет, что со стороны ВСУ могут быть отвлекающие удары по разным направлениям, но если говорить о том, чтобы выбить из-под ног российского президента Владимира Путина, то в первую очередь нужно деокупировать юг Украины. Тогда у Путина у самого начнутся проблемы внутри страны (турбопатриоты, его окружение предъявят ему претензии, что Россия идет не в ту сторону).

"Ситуация к осени в РФ будет плохая, катастрофически ухудшится из-за страшного дефицита бюджета и прекращения поступления валюты из-за экспорта нефти, газа, нефтепродуктов. Это положительный сценарий для Украины – начать в апреле операции с выходом на рубеже на Бердянск, к перешейку в Крыму", – говорит Самусь.

Впрочем, эксперт поясняет, что выполнение этого сценария зависит от множества факторов: насколько быстро ВСУ успеет создать ударные группировки, пополняющие западной бронетехникой, получит ли дальнобойные ракеты от 150 км и больше. Отдельным пунктом стоит важный элемент войны – передадут ли ПВО Patriot и другие современные комплексы противовоздушной защиты в достаточном количестве, чтобы нивелировать последствия ракетных ударов по украинской инфраструктуре и не дать шанса российской авиации на линии фронта.



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